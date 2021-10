Celle, riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche in piazza Figuccio: stanziati 70mila euro

70mila euro, questa la cifra stanziata dal comune di Celle Ligure per riqualificare ed eliminare le barriere architettoniche di piazza Fratelli Figuccio.

La piazza cellese è collocata ai margini dell'Aurelia e di via Sant'Antonio nel pieno del centro storico ed essendo presente in una posizione rialzata rispetto alle vie circostanti, l'accesso alla stessa avviene attraverso due scalette in muratura agli estremi opposti che sono difficilmente percorribili da persone con difficoltà motorie.

Da lì la decisione del comune di intervenire per eliminare e sistemare gli ostacoli presenti oltre che stabilizzare i due alberi che presentano criticità.

I lavori sono stati affidati alla ditta Fratelli Rebella di Quiliano e potrebbero iniziare entro fine anno.