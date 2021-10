In zona Garlenda si cerca Frida, cagnolina meticcia smarrita ieri

Da ieri in zona Garlenda si cerca Frida: cagnolina meticcia color miele dal peso di circa 12 kg, microchip 380260002644340, con collarino verde e nero.

“L’abbiamo adottata da pochi giorni, non ha ancora la targhetta. Ha vissuto in canile per tutta la vita e ha ancora molta paura. Chiunque la avvistasse, mi chiami gentilmente al numero 3389577303. Meglio non cercare di prenderla, scapperebbe. Cerca la guida del suo fratello adottivo Kimbo”, ci racconta allarmata Anna Maria, la “mamma” adottiva di Frida.

“Questa mattina alle 5 è stata avvistata in zona Fuenza, sempre a Garlenda. L’abbiamo successivamente cercata fino nei boschi, ma non siamo ancora riusciti a trovarla. Siamo devastati, abbiamo compiuto un gesto d’amore tirandola fuori dal canile, dove è sempre stata da oltre 5 anni. Questa cosa ci distrugge. Speriamo qualcuno ci possa aiutare a ritrovarla”.