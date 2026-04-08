Travolto da un'auto mentre pedalava in bicicletta, tragedia in via della Pace ad Albisola: morto un 35enne

Tragedia sulle strade del primo entroterra di Albisola dove, intorno alle 13:30, un uomo che stava transitando in via della Pace a bordo della sua bicicletta è stato travolto da un'automobile di passaggio finendo per schiantarsi contro il muro a bordo strada.
Inutile per la vittima, un uomo, 35 anni, l'intervento dei soccorsi mobilitati prontamente dalla centrale del NUE 112.
Sul posto i militi della Croce Oro Mare con il personale medico dell'automedica Sierra, i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia stradale.
Attualmente la strada è chiusa al traffico.
Ad intervenire anche la Croce Verde di Albisola per via di un malore occorso alla giovane che era alla guida dell'automobile.
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