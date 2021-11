E' mancato Adriano Valente, storico agente immobiliare di Finale Ligure

Il mondo degli agenti immobiliari non solo della provincia di Savona, ma anche della Liguria, piange la scomparsa di Adriano Valente, 62 anni, compiuti lo scorso 24 ottobre.

Sposato, due figli Emanuele, geometra, che dall’inizio del 2014 collabora con l’agenzia del padre la Immobiliare Valente rappresentando così la “terza generazione” nella professione di famiglia e Sofia. La moglie Lella Badano è professoressa di disegno e svolge con successo la mansione di architetto di interni ed Home Stager nello Show Room di Arredamenti “Badano Interiors” a Finale Ligure Pia. Dal 1989 era iscritto alla Fiaip. Aveva fatto parte sia del direttivo provinciale che regionale. Apparteneva ad una famiglia che si occupa di mediazione immobiliare dal 1971. Il padre Mario aveva ricevuto nel 1999 l’attestato di svolgimento ultraventennale della professione di mediatore immobiliare dalla Camera di Commercio di Savona. Tra il 1988 e il 1991 ha anche gestito la struttura alberghiera 4 stelle con spiaggia privata 'Le Dune' di Varigotti, vincendo, nel 1991, il premio «Professionalità e Cortesia» indetto dal Comune di Finale Ligure. Da anni Adriano Valente collaborava con i migliori studi notarili e legali, nonché con i migliori artigiani e tecnici per lavori edili e di ristrutturazione.

"Un vero professionista, capace, serio, puntuale. Un punto di riferimento importante per la nostra categoria. Un collega che aveva un passo avanti rispetto agli altri per le sue idee innovative che potevano sembrare fuori tempo. Sapevo da tempo che non stava bene di salute e la situazione si è aggravata ultimamente. Siamo vicini alla famiglia", dice Fabio Becchi, presidente della Fiap di Savona.

Questa sera alle 17.30 sarà recitato il Rosario e domani (mercoledì 3 novembre) il funerale alle 9,30 nella basilica di Finale Ligure.