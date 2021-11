Incidente tra Ceva e Lesegno, è Riccardo Massimino il ciclista che ha perso la vita: lutto e sgomento a Pietra Ligure

È Riccardo Massimino il 59enne che ha perso la vita nella serata di ieri in provincia di Cuneo, lungo strada statale 28 "del Colle di Nava" nel tratto tra Ceva e Lesegno, nota anche come via Mondovì: un'auto lo ha investito mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Una notizia che in breve tempo si è diffusa anche nel savonese, zona d'origine dell'uomo,in particolare a Pietra Ligure dove Massimino ha lavorato come operatore ecologico dal '96 al 2014 prima di trasferirsi a Murialdo e poi a Ceva dove ultimamente risiedeva.

E proprio a Pietra c'è chi lo ricorda sempre in giro per le vie del paese con la sua inseparabile bici, ma anche (soprattutto coloro che all'inizio degli anni '00 hanno frequentato l'oratorio di Sant'Anna) come portiere improvvisato di partitelle tra ragazzini o semplicemente come un amico con il quale ritagliarsi un momento di cordialità a passeggio per la cittadina oppure al bar.

Fatali per lui i traumi riportati nell'incidente, apparsi sin da subito gravissimi. A nulla purtroppo è valso l'impegno dei sanitari che hanno tentato fino all'ultimo di strapparlo ad un terribile destino.