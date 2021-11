Orario modificato per lavori sulla linea, pendolari accalcati sul treno Savona-Ventimiglia (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione:

"Questa settimana il treno delle 7,45 diretto a Ventimiglia, con partenza da Savona, è stato spostato di mezz'ora per alcuni lavori sulla linea. Tale modifica ha creato notevoli disagi: il convoglio è diventato un problema per i pendolari che devono entrare al lavoro per le ore 8. Per facilitare la situazione, le Ferrovie dello Stato hanno pensato di mettere un treno Jazz con annunci di portata dell'80%, ma in realtà, la situazione è diventata insostenibile, come si evince dalle foto".

"C'è solo un treno fino alle 8 e poi ben tre nel giro dell'ora successiva. Senza considerare il disagio di chi arriva dalla Val Bormida che per arrivare in tempo per il convoglio delle 7.10 è costretto a prendere l'automobile".