Ciak si gira: a Varazze iniziano le riprese del cortometraggio “Connessa¿”

Iniziano la prossima settimana sul territorio varazzino le riprese del cortometraggio “Connessa¿”, preludio di un progetto molto articolato ed ambizioso la cui finalità sarà produrre e realizzare un film destinato al cinema.

Molto particolare la genesi di questa iniziativa che vede protagonista la giovane attrice varazzina Mariandrea Cesari, reduce dal successo della fiction “Una famiglia perbene” in onda in questi giorni su Canale 5.

L’intera operazione è stata possibile grazie alla sensibilità e all’intraprendenza del Comune di Varazze, del Sindaco Pierfederici Luigi, dell’Assessore al Turismo Ratto Marilena e del Comitato Locale per il Turismo (CLT), che lo hanno sostenuto sia economicamente che organizzativamente.

Il Sindaco e l’Assessore dichiarano che: “l’iniziativa oltre ad avere un valore educativo ed artistico, ha un risvolto importante anche sulla promozione turistica e sulle attuali e future ricadute economiche sul territorio varazzino”.

Inoltre, nell’occasione verranno realizzate anche riprese inedite per la realizzazione di uno spot pubblicitario dedicato a Varazze che sarà pronto in primavera per promuovere la cittadina in vista dell’estate.

Mariandrea che ha all’attivo una carriera già densa di esperienze in pubblicità, fiction e televisione, in questo caso è l’ideatrice della storia che ha scritto durante il secondo lockdown, in seguito ad un lutto che ha colpito la sua famiglia. La piccola attrice si trasforma quindi in scrittrice ed ispirandosi a fatti realmente accaduti, complice la sua vulcanica fantasia, elabora una storia divertente e a tratti commovente, dedicata alla nonna Maria, che diventa la base per lo sviluppo dell’intero progetto e quindi del film. Il cortometraggio prodotto da DLQ Creative Factory affiancata dalla casa di produzione Lampo TV di Milano, può contare su una serie di collaborazioni molto importanti di professionisti del settore che si sono messi in gioco per riuscire a realizzare un lavoro dall’alto valore artistico. Nel cast troviamo infatti le attrici Giorgia Würth, Ilaria Antonello, Stella Egitto, la stessa Mariandrea e l’attore Giovanni Esposito, nomi noti per il cinema e la televisione italiana e non solo. La fotografia sarà firmata da Gianni Mammolotti, importante direttore della fotografia che nella sua carriera ha firmato film e serie tv, candidato nel 2018 ai David di Donatello per “Malarazza”. La regia è invece affidata ad Enrico Bonino, filmmaker e producer, anche lui ligure, che da molti anni lavora nel cinema, fiction e pubblicità con importanti collaborazioni alle spalle con realtà come Taodue e in tempi più recenti Netflix, i cui lavori sono stati spesso selezionati e premiati in Festival Nazionali ed internazionali.

Il cortometraggio “Connessa¿”, sceneggiato da Mario Iannuzziello sotto la stretta supervisione della stessa Mariandrea e la mamma Isabella Grimaldi, ha già suscitato l’interesse di alcuni produttori per tradurlo in un lungometraggio che a sua volta sarà girato a Varazze in un prossimo futuro, ma ambisce comunque ad essere proiettato e distribuito anche nella sua versione “short” attraverso importanti festival di settore oltre, ovviamente a servire come “prova generale” appunto per il film vero e proprio.

La produzione del film ringrazia l’Amministrazione e tutti i cittadini di Varazze che hanno accolto con entusiasmo il progetto: sono molte, infatti, le realtà e le persone che si sono rese disponibili a collaborare per accogliere la troupe e gli attori come l’”Associazione Alberghi e Turismo Varazze”, il ristorante “La mia cucina”, la farmacia “Angelini”, l’ albergo “Soggiorno Villa Marina” e lo studio notarile Elena Francese che ha collaborato mettendo a disposizione l’ufficio come location per una scena fondamentale del breve film.