Addio Giampiero Galeazzi: la sua voce ci ha portato nella gloria insieme ai fratelli Abbagnale

"E andiamo a vincere". La sua voce ha accompagnato i trionfi del canottaggio e, in particolare, dei fratelli Abbagnale e del timoniere Peppiniello Di Capua, con irrefrenabile trasporto. Era come se a spingere la barca ci fosse anche lui, e con lui tutti noi per quel modo unico di affrontare la telecronaca con cui sapeva trasportarci sempre in gare e trionfi ancor più da sogno e indimenticabili, proprio perché narrati da lui.