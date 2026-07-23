Tragedia in spiaggia ad Andora: uomo perde la vita

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Andora, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato colto, secondo le prime informazioni, da un malore mentre si trovava in acqua.

L’allarme è scattato poco dopo le 10, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

L’uomo è stato soccorso dai bagnini, che lo hanno raggiunto in mare e riportato a riva. Sulla spiaggia sono quindi iniziate le manovre di rianimazione, mentre venivano chiamati i soccorsi sanitari.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la Capitaneria di porto. Nonostante i tentativi dei soccorritori, che hanno operato per diversi minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.