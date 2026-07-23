Celle, cadono alberi sulla strada in via Lavadore: intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Cadono due alberi in via Lavadore a Celle e scattano l'intervento dei vigili del fuoco.

Il cedimento si è verificato poco dopo la mezzanotte con i pompieri che dopo più di due ore di intenso lavoro hanno messo in sicurezza gli alberi e riaperto la strada.

"Alcune ragazze che stavano percorrendo la via, dopo aver udito strani rumori, hanno avuto la prontezza di fermarsi, evitando così di trovarsi sulla traiettoria degli alberi che, pochi istanti dopo, sono crollati - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - A loro e alle rispettive famiglie, che mi hanno raccontato l’accaduto, esprimo la mia vicinanza per il grande spavento e lo shock vissuti".

"Resta ancora da chiarire come un albero di così grandi dimensioni abbia potuto spezzarsi in due in quel modo, franando su un secondo albero e provocandone a sua volta il crollo. Ad una prima vista il tronco non sembra dare segni di essere rovinato internamente, ma non essendo un esperto non posso giudicare - continua il primo cittadino cellese - Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco intervenuti che, con professionalità, competenza e grande impegno, sono riusciti in tempi rapidi a mettere in sicurezza l’area, operando su un terreno particolarmente impervio e franoso, tra i numerosi rami degli alberi crollati. Un lavoro straordinario".