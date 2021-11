Varazze, una nuova vetrata policroma nella Chiesa di San Donato

Alcuni giorni fa è stato collocato il nuovo rosone che ha arricchito la Chiesa di San Donato, proprietà del Comune di Varazze, che in questi anni grazie all’Associazione Culturale e alla Confraternita ha intrapreso una strada di riscoperta e arricchimento artistico.

L’opera realizzata consiste in una vetrata policroma posta sul rosone della controfacciata con l’effige di San Michele (Santo a cui la Chiesa in passato era stata dedicata). La vetrata, progetto dell’artista Bruno Ghibaudo, è stata realizzata artigianalmente su telaio in ferro con vetri policromi cattedrale con profili in piombo: tecnica che vede l’utilizzo di speciali vetri colorati del tipo cattedrale antico, tagliati in tasselli sagomati, assemblati e chiusi tra loro da speciali profili in piombo saldati secondo il disegno progettato.

Questa opera si inserisce nel progetto di valorizzazione e abbellimento dell’antica Chiesa di San Donato intrapresa nell’ultimo ventennio, che con il colle circostante, di proprietà comunale, rappresenta il fulcro dell’antica storia varazzina. L’autore di questa pregevole opera, l’artista Bruno Ghibaudo, ha realizzato nel recente passato anche il grande polittico posto nell’abside della Chiesa (rappresentante San Michele, San Donato e il Beato Jacopo da Varagine) nonché altre opere.

La presentazione di questa importante opera d’arte si terrà nella Chiesa di San Donato domenica 21 novembre 2021 con inizio alle ore 15:30. Durante la cerimonia il Maestro Federico Briasco, virtuoso della chitarra classica, allieterà il pomeriggio mediante l’esecuzione di alcuni brani. Interverranno il Sindaco, le Autorità cittadine ed il Parroco di Sant’Ambrogio Don Claudio Doglio. Al termine, sul sagrato della Chiesa, verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti.