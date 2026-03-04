 / Varazzino

Varazzino | 04 marzo 2026, 18:31

Giornata internazionale della donna: a Varazze la presentazione del libro "Cieli di Primavera"

Appuntamento sabato 7 marzo alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica "Eugenio Montale"

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 7 marzo alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica "Eugenio Montale" di Varazze, si terrà la presentazione del libro Cieli di Primavera, scritto da Ave Comin e Virna Chessari.

L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione e approfondimento attraverso il racconto della vita di Alda Merini, figura centrale della poesia italiana del Novecento. Il volume, rivolto ai ragazzi, ripercorre le tappe di un’esistenza intensa e complessa, segnata da esperienze dolorose ma sempre accompagnata da una profonda e autentica vocazione alla poesia, che ha reso la sua voce unica nel panorama culturale italiano.

La presentazione si articolerà in un dialogo con l’autrice, arricchito dalle letture a cura di Giovanna Oliveri e dalla proiezione di fotografie e video realizzati da Giuliano Grittini, testimone sensibile e vicino alla poetessa. Ne emergerà un percorso capace di intrecciare parola, immagine e memoria, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente sotto il profilo umano e culturale.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare a questo appuntamento, che unisce la ricorrenza civile a un’importante occasione di crescita e condivisione culturale.

Redazione

