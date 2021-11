Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Loano l'evento organizzato da “Quelle del Cappotto”

Giovedì 25 novembre a Loano, presso “Vittorino” in Corso Roma, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, si svolgerà l'evento organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Loano, è organizzata da un gruppo di amiche (“Quelle del Cappotto”), in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, con le Associazioni “Cosa vuoi che ti legga” e “Studio ProArt”.

La serata prevede l’unione di tre grandi arti (musica, danza, recitazione), in favore di una raccolta fondi per il Centro Antiviolenza.

"Sarà un modo semplice per riunirsi, condividendo un importante momento di sensibilizzazione - spiegano “Quelle del Cappotto”: Alessia Cepollina, Giulia Tassara, Valentina De Francesco, Serena Traverso, Natalia Facciolo, Vittoria Franchi - Ringraziamo anticipatamente, confidando in una viva partecipazione".

"Siamo un gruppo di 'ragazze' con un appuntamento fisso, per parlare delle problematiche che si affrontano nel corso della vita: un gruppo di teste pensanti con la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio - proseguono le organizzatrici - Siamo donne - amiche e il nostro intento è quello di aiutare chi la voce non ce l’ha, o chi, per un motivo o per l’altro, trova difficile urlare il proprio malessere: ecco perché abbiamo creato un gruppo chiamato 'Quelle del Cappotto'. Il 25 Novembre cercheremo di dar voce ad un tema difficile, che è quello della violenza sulle donne".

"Nella Giornata internazionale, dedicata a questo delicato argomento, abbiamo deciso di organizzare una serata benefica e di sensibilizzazione, per diffondere ancor più il messaggio che 'nessuna di noi deve rimanere sola': musica, danza e recitazione crediamo siano i veicoli giusti per coinvolgere e sensibilizzare, tenendoci uniti. Hanno collaborato con noi il Centro Antiviolenza 'Artemisia Gentileschi', primo punto fermo per le donne che subiscono violenza psicologica e fisica, le danzatrici di Studio ProArt, che con le loro coreografie trasmettono le sensazioni che troppe volte vengono messe a tacere da chi subisce queste violenze e le lettrici/attrici di 'Cosa vuoi che ti legga', che portano nella loro voce le emozioni di quei momenti" proseguono dall'organizzazione.

"Ci ospiterà una donna, Barbara, padrona di casa di 'Vittorino' a Loano, imprenditrice che non ha esitato un secondo ad abbracciare la nostra idea. Infine vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco Lettieri Luca, per aver scelto di patrocinare il nostro evento" concludono“Quelle del Cappotto”.