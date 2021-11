Elezioni 2022, l'Udc ancora con la coalizione di centrodestra: "Porteremo il nostro contributo moderato"

“ In vista della tornata elettorale di primavera - spiegano Toti e Calcagno - abbiamo ribadito il valore dell’unità della coalizione e la necessità di continuare a valorizzare le esperienze fatte dove il centrodestra già governa ”.

“L’Udc - proseguono - sosterrà la coalizione, come già fatto in questi anni, e ne sarà parte integrante partecipando alle prossime elezioni con il proprio simbolo e i propri rappresentati per portare il contributo dei moderati centristi alla corsa alle amministrative e proseguire con il buon governo e i progetti di questi ultimi cinque anni”.