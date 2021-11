Savona, presidio di sostegno ai sanitari sospesi davanti agli uffici Asl 2: "Imposizioni perdono valore sanitario ma assumono peso coercitivo"

Sarebbero una sessantina, 65 per la precisione al 30 settembre, i medici e operatori sanitari, sospesi dall'Asl 2 savonese perchè hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid e non hanno presentato motivazioni valide all'azienda sanitaria locale della provincia di Savona.

Non ci stanno però i lavoratori attualmente senza stipendio e infatti questa mattina hanno svolto un presidio a Savona, indetto dal Cub Sanità, davanti alla sede dei nuovi uffici di Asl 2 all'angolo tra corso Mazzini e via Giacchero.

Nel pomeriggio di ieri nel frattempo è arrivato il sì del governo al super green pass, il provvedimento che nelle intenzioni dell’esecutivo servirà a ‘salvare il Natale’, approvato all’unanimità in consiglio dei ministri. Un decreto che quindi impone misure restrittive contro i no vax anche in zona bianca, ma solo per il periodo delle feste natalizie, ovvero dal 6 dicembre al 15 gennaio.

Dal 15 dicembre poi, il già presente obbligo vaccinale per i sanitari sarà ampliato alle forze dell'ordine e al personale scolastico.

"Per quanto riguarda i lavoratori sospesi, riteniamo che gli insegnanti, il personale delle forze dell'ordine e i sanitari abbiano il diritto di lavorare senza dover rinunciare al diritto di poter scegliere liberamente di fronte ad una legge, quella del consenso informato, che non prevede alcun ricatto - ha spiegato il referente Cub provinciale Maurizio Loschi - Siamo in una situazione dove la vaccinazione ha raggiunto quasi il 90% della popolazione, dimostrando oltretutto di essere poco funzionale. Un'imposizione di questo tipo fa perdere ogni significato sanitario, assumendo invece un peso coercitivo".