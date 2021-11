Funivie, il 30 novembre sindacati e lavoratori in Prefettura

Verranno accolti dal prefetto Cananà martedì prossimo, 30 novembre, i sindacati e i lavoratori di Funivie Spa, l'azienda che gestisce l'impianto per il trasporto delle rinfuse di collegamento tra il porto di Savona e la Val Bormida, dopo l'annuncio di messa in liquidazione della stessa.

La richiesta di essere ricevuti, con l'obiettivo di sensibilizzare il prefetto affinché potesse stimolare il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile a dare risposte concrete a una delle più pressanti crisi industriali del savonese, giunge dopo l'assemblea dei lavoratori dei giorni scorsi.

Da questa ne era scaturita grossa preoccupazione da parte dei lavoratori, per i quali è stato annunciato, nei giorni precedenti, la deroga per altri dodici (ormai quasi undici) mesi della cassa integrazione in deroga con la richiesta al Mims, titolare stesso dell'infrastruttura, di compiere un passo nominando un commissario per la gestione.