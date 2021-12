Funivie, Ripamonti (Lega): "Grazie al nostro impegno, lieto fine per la vicenda della ricostruzione della infrastruttura"

“Grazie al grande impegno della Lega c’è finalmente un lieto fine per la vicenda della ricostruzione della infrastruttura funiviaria di Savona. Nei prossimi giorni arriverà un decreto ad hoc interno al Ministero per fare in modo che le risorse necessarie siano investite sulla nostra funivia, la conferma dell’impegno da parte del Ministro Giovannini è arrivata ieri notte durante la commissione sul Dl Fiscale. Siamo felici che questa nostra indicazione sia stata approvata dalla maggioranza di Governo, sulla quale non avremmo potuto incidere stando all'opposizione”.



Lo dichiara in una nota Paolo Ripamonti, senatore savonese della Lega e primo firmatario dell’emendamento.