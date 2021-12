Alassio: omaggio a Santa Barbara, patrona dei marinai (FOTO)

Gli alassini ex appartenenti alla Marina Militare Italiana e quelli alla Marina Mercantile si sono ritrovati assieme per festeggiare la loro patrona Santa Barbara nella chiesa dei Cappuccini dove monsignor Gabriele Corini ha celebrato una messa solenne.

Monsignor Corini ha illustrato agli associati la figura di Santa Barbara Martire che con il suo sacrificio per irrinunciabile fede preferì affrontare la morte. La Santa fu scelta così come patrona di tutti coloro che sono in costante pericolo (Marinai, Vigili del Fuoco, Artificieri, ecc). Al termine della cerimonia è stata conferita la presidenza Onoraria dell'Associazione (con la tessera anch'essa onoraria di appartenenza) al comandante Giancarlo Cerutti che nel 1991 si distinse dal porto di Genova a soccorrere i naufraghi della Haven.

A proposito della Haven, era presente alla cerimonia anche Giuseppe Milani di Alassio, che fu il primo comandante della Haven quando si chiamava "Amoco Milford Haven". La nave fu poi venduta ad altri armatori cambiando il nome semplicemente in "Haven".

Il gruppo si è poi spostato fino al porticciolo, dove ai piedi della cappelletta si trova il Monumento ai Caduti della Marina per depositare una corona di alloro. La festa si è conclusa con il pranzo sociale all'Osteria dei Matetti.