Loano, in piazza Italia il "Mercatino di Natale" dell'istituto Rossello

Troverà spazio in piazza Italia il “Mercatino di Natale” dell'istituto Rossello di Loano. Fino al 19 dicembre, tutti i sabati e le domeniche (e anche mercoledì 8 dicembre) dalle 14 alle 19 sul lato della piazza all'inizio di via Doria verrà allestito un gazebo presso il quale saranno in vendita i “lavoretti” realizzati dagli alunni della scuola.

Tutto il ricavato andrà a finanziare l'istituto di via Stella. L'iniziativa gode del patrocinio dell'assessorato alle politiche sociali e alla scuola del comune di Loano.