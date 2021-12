Tamponi Covid, studenti e genitori: "Assembrati in mezzo alla strada, è disastroso" (FOTO)

"Abbiamo chiamato la Asl, i vigili e i carabinieri, ma nessuno ci considera. E' una vera e propria gestione disastrosa, se così si può considerare tale".

Questo lo sfogo di una mamma che questa mattina ha accompagnato suo figlio in via Brilla per effettuare il secondo tampone nel plesso di via Brilla a Savona nel quartiere di Zinola, per via di un caso di positività al Covid riscontrato in una classe delle medie.

"Siamo stati convocati ieri per un secondo tampone per poi essere riammessi a scuola, ma siamo in mezzo alla strada dalle 11 e non c'è assolutamente distanziamento - continua il genitore - la situazione è drammatica, o ti prendi la polmonite (considerata la giornata fredda e il vento che imperversa in quella zona di Savona) o il Covid. Nessuno ci considera, la Asl tramite la chiamata della dirigente scolastica ci ha risposto che più di quello non possono fare".