La squadra dei Vigili del fuoco di Savona nel primo pomeriggio di oggi è stata mobilitata a causa di un principio di incendio a Bergeggi.

Secondo quanto riferito, intorno alle 14 è stato lanciato l’allarme per un incendio che ha interessato un uliveto sulle alture di Bergeggi, in zona via Mille Lire, coinvolgendo 3 alberi a causa di un abbruciamento volontario, poi degenerato.

Prontamente intervenuti, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo.