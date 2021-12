Vivere Vado presenta il libro "C'era una volta il mare - Ora 5 milioni di metri cubi di terra"

Verrà presentato il prossimo giovedì 16 dicembre alle ore 17, presso la Sms di Porto Vado il libro di "Vivere Vado" sulla genesi della piattaforma Maersk dal titolo "C’era una volta il mare - Ora 5 milioni di metri cubi di terra"

"In questo libro, corredato da una ricca documentazione per immagini - spiegano gli organizzatori - Vivere Vado racconta dettagliatamente e senza filtri i passaggi che, in vent’anni di confronto-scontro, hanno portato alla cementificazione del mare di Vado; un racconto che vuole essere anche una sorta di riconoscimento per tutti coloro che hanno lottato per un futuro diverso di Vado".

"La prefazione, di cui ci ha onorato Marco Preve, si augura che qualche amministratore vadese fra 50 anni faccia leggere queste pagine agli studenti per spiegare le ragioni e i percorsi che stanno dietro alle trasformazioni di un territorio; e per capire se, a un certo momento della sua lunga vita, Vado Ligure poteva essere qualcos’altro. Se il No alla piattaforma potesse accompagnarsi a un progetto diverso, a una scelta che sapesse leggere i tempi in anticipo, al coraggio di chi imbocca una strada per primo anche se da solo" aggiungono.

In tale sede sarà possibile avere una copia del volume, che verrà successivamente diffuso a Vado e a Savona presso “bancarelle” allestite dai soci di Vivere Vado o presso esercizi commerciali disponibili ad offrire il loro supporto logistico.

Il volume non sarà venduto ma sarà richiesta una donazione a Vivere Vado, per aiutare la copertura delle spese sostenute.