Finale, il premio "Renato Testa 2021" al fotografo Carlo Lovisolo: "Le sue immagini eloquenti raccontano il nostro territorio"

Guarda alla natura e alla sua salvaguardia la scelta della famiglia del compianto ingegner Renato Testa di consegnare l'ottava edizione del riconoscimento istituito dopo la prematura scomparsa del professionista finalese con radici bergamasche, assegnato ogni anno dal 2014 a coloro i quali hanno dimostrato di essersi fattivamente prodigati a favore della cittadina rivierasca.

In un periodo storico dove particolare importanza nell''attualità sta assumendola l'attenzione verso l'ambiente, la scelta è ricaduta sul fotografo e ambientalista Carlo Lovisolo, il quale da ormai quasi quarant'anni in molteplici vesti "si spende per il finalese e le sue immagini sono eloquenti, ci parlano e ci dicono che abbiamo un territorio forse fragile ma eccezionale, che lui sa valorizzare nella maniera più splendida che possiamo immaginarci", come ha spiegato la vedova Testa.

"Come ambientalista ho avuto tante sconfitte ma anche tante cose belle e soddisfazioni, un percorso che mi ha lasciato anche diverse conoscenze. A 14 anni cominciai a frequentare la 'mitica' Lega Ecologica del finalese, poi l'iscrizione al WWF e recentemente siamo riusciti a recuperare il Cea Finale Natura" ha spiegato Lovisolo il quale, oltre alla professione di fotografo, è guida naturalistica.