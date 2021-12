Toirano, oltre 200 installazioni per festeggiare la 25esima edizione dell'Itinerario dei Presepi

Al via oggi, lunedì 19 dicembre 2021, la venticinquesima edizione del noto "Itinerario dei Presepi" di Toirano, tradizionale rassegna non competitiva del presepe artistico che vede ogni anno una sempre più nutrita partecipazione di cittadini, commercianti, associazioni, scuole e gruppi – del paese, della zona o anche da fuori provincia e regione – con uno o più allestimenti improntati a sensibilità, creatività e sperimentazione sulla base dei materiali più vari e curiosi.

La manifestazione, che ormai conta, in virtù di una tendenza leggermente in crescita da un anno all’altro, oltre 200 presepi allestiti per le vie del borgo e delle borgate, alle finestre delle case, nelle vetrine dei negozi, nei parchi e negli spazi pubblici, è organizzata e coordinata come sempre dal Museo Etnografico della Valle Varatella nella persona del suo competente e appassionato curatore Orlando Boccone.