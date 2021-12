Calizzano, il Covid modifica il programma natalizio: annullati gli eventi al chiuso

Tenuto conto dell'andamento della situazione pandemica generale e in particolare di quella comprensoriale che ci interessa e, ritenendo di interpretare al meglio un sentimento di attenzione e precauzione diffuso, siamo comunicare che come concordato con le associazioni e tutti i soggetti con i quali ci eravamo confrontati, e che ringraziamo per impegno e disponibilità, ci siamo determinati ad annullare le manifestazioni al chiuso previste durante il periodo natalizio".

Lo comunica in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri che aggiunge: "Ad oggi sul nostro territorio comunale abbiamo una persona in isolamento e una in quarantena da contatto".

"Come comune rinnoviamo nuovamente l'invito a rispettare con la massima attenzione le normative emergenziali disposte a livello nazionale e regionale, ad iniziare dall'utilizzo corretto delle mascherine anche all'aperto - conclude - Inoltre ricordiamo ancora come il tutto sia oggetto di sistematico controllo da parte delle forze dell'ordine con l'applicazione delle previste sanzioni".