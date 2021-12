"In ottemperanza alle nuove disposizioni messe in atto per il contenimento della pandemia da Covid 19 ed in considerazione della difficile situazione attuale, si comunica che anche Laigueglia e l’organizzatrice Proloco hanno ritenuto opportuno procedere alla cancellazione dell’evento in programma per il 5 gennaio (Cimento invernale)".

Così, attraverso una nota stampa, l'Ufficio Turismo del Comune di Laigueglia.