Cantieri sulla A6, Molinaro: "Eliminare il pagamento del pedaggio tra Millesimo-Savona"

Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, nonché neo consigliere provinciale, chiede l'esenzione del pedaggio autostradale sul tratto appenninico dell'A6.

"La mia richiesta è la prosecuzione di quanto prevedeva un ordine del giorno del Consiglio provinciale datato 26 febbraio 2021, proposto dall'ex consigliere Rodolfo Mirri e votato all'unanimità. Col documento si chiedeva al presidente della Regione, al ministro delle infrastrutture e al presidente del Consiglio dei Ministri di esentare dal pagamento del pedaggio il tratto Millesimo-Savona e viceversa".

"Desidero portare avanti questa richiesta, parlandone al prossimo Consiglio provinciale - aggiunge - La Liguria non deve evidenziare differenze di trattamento nei servizi e nel venire incontro ai disagi degli utenti. Per fare questo occorre intervenire con le agevolazioni di pagamento come già avviene su numerosi tratti autostradali dell'A10, A7 e A26".

"L'esenzione del pagamento va applicata a stretto giro poiché fino al 2023, salvo possibili ritardi legati a eventi meteo o di altra natura, in quel tratto si viaggerà per 9 km su una sola corsia per senso di marcia. Un'autostrada deve avere almeno due corsie per ciascuna direzione. E' evidente che gli automobilisti preferiscano percorrere il Colle di Cadibona, comportando però ripercussioni negative sulle vie ordinarie del comprensorio".

"La decisione di installare nuovi autovelox, iniziativa non adottata dal nuovo Consiglio Provinciale insediatosi da due giorni, a mio avviso non risolve il problema" conclude Molinaro.