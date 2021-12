Alassio, oggi (30 dicembre) e il 4 gennaio gazebo di Fratelli d'Italia in piazza Airaldi/Durante

Il circolo “La Baia del Sole”, che sul territorio comunale rappresenta Fratelli d’Italia, intende proporre a chiunque voglia dedicare qualche minuto del suo tempo, la possibilità di esprimersi direttamente su alcuni temi che riguardano più in generale e nel loro insieme, la sicurezza ad Alassio ovvero quel bene intangibile ma tanto reale e non solo percepito che riguarda la serenità e la tranquillità di poter condividere insieme, questa bellissima Perla del ponente ligure.

"Il 30 dicembre e il 4 gennaio del nuovo anno in arrivo, verrà organizzato alle ore 15 nella scenografica piazza Airaldi/Durante (fronte palazzo delle Poste) un apposito gazebo per poter accogliere passanti occasionali, cittadini di Alassio, Associazioni di categoria, turisti e chiunque voglia dare un suo contributo, un’idea, un suggerimento, per migliorare la nostra bellissima cittadina" spiegano da Fratelli d'Italia.