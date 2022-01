Albenga, 2 tragedie in 10 giorni, Pietro e Luca vittime in scontri fatali

Un fine 2021 e inizio 2022 segnato da 2 tragedie per Albenga: a distanza di 10 giorni una dall’altra, la morte di 2 motociclisti nella stessa zona.

È il 27 dicembre quando Pietro Lima, 46enne di Villanova d’Albenga, non ce la fa, malgrado i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, e muore a causa di un violentissimo scontro con un’auto sulla via Aurelia, all’altezza del semaforo per Campochiesa. Ha lasciato la moglie e due figli.

A pochi giorni di distanza, il 7 gennaio, a perdere la vita nello scontro tra scooter e auto in via dell’Agricoltura, a poche centinaia di metri dal primo incidente, è Luca Trevisan, classe 1973, titolare del bar Cogli l’attimo 2.0 ad Albenga. Anche per lui, vani i tentativi di rianimarlo del personale medico.