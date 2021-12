Albenga, scontro auto-scooter, muore centauro (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 : Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo alla guida dello scooter (Pietro Lima, 46enne), troppo gravi le lesioni riportate dopo l'impatto contro l'auto. Vano ogni tentativo di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per quanto riguarda la dinamica dell’incidente.

---

Oggi pomeriggio incidente stradale sulla via Aurelia ad Albenga, all'altezza del semaforo per Campochiesa, causato dallo scontro tra uno scooter e un’auto.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15,40 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata con l’intervento immediato di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, l’automedica del 118 e l'ambulanza.

Dalle prime informazioni, il centauro sembra versi in condizioni critiche.