Savona, alla scoperta delle cellule neuronali e delle sinapsi con i Giovani per la Scienza

Dopo la sosta per le festività natalizie, riprendono gli incontri dei Giovani per la Scienza con il progetto dei “Venerdì Scientifici di Savona” con la lezione di un giovane socio, Riccardo Rosso, fissata per venerdì 14 gennaio.

Il pubblico potrà seguire l’incontro e interagire tramite la piattaforma online Zoom, a partire dalle ore 16. Per i soci dell’Associazione invece, sarà possibile seguire la conferenza in presenza presso il Campus universitario di Savona, in accordo con le norme sanitarie vigenti. I soci si incontreranno intorno alle ore 15 per lavorare ai loro esperimenti nei laboratori e successivamente, dalle 16, seguire in un’aula dedicata la lezione tenuta da Riccardo.

Quest’ultima sarà un approfondimento sulle cellule neuronali. In particolare Riccardo parlerà del loro

funzionamento in relazione alla loro struttura e alle differenti forme che la cellula può assumere, delle differenze con una normale cellula eucariote, del loro metodo per attuare scambi di informazioni (chimico o elettrico) e della funzione delle sinapsi.

Riccardo Rosso, classe 2003, frequenta il quinto anno del liceo scientifico “O. Grassi”, indirizzo scienze applicate. È socio dell’associazione dal 2017 e ha partecipato alle ultime cinque edizioni di “Savona, i Giovani e la Scienza”. È membro del gruppo di laboratorio relativo alla cimatica, dove vengono studiate le onde sonore e meccaniche.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’associazione compilando QUI il modulo di Google.E' inoltre possibile visitare il sito cliccando QUI.