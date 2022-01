Alassio: nuovo impegno della Protezione Civile per spesa e farmaci a domicilio

"Il numero delle persone in quarantena nelle proprie case sta aumentando sensibilmente. Intere famiglie sono nell'impossibilità di provvedere al reperimento di generi alimentari e di farmaci. Di qui l'idea di attivarci, con la fondamentale collaborazione della Protezione Civile, per fornire il servizio di spesa a domicilio". Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile non ha avuto esitazioni.

"In queste ultime settimane abbiamo avuto molte richieste di supporto in questo senso, perché i contagi, e le quarantene stanno chiudendo nelle proprie case molte famiglie" aggiunge l'esponente dell'amministrazione Melgrati.

Da lunedì i volontari della protezione civile di Alassio saranno disponibili ad andare ad acquistare generi alimentari e farmaci per conto di chi è purtroppo impossibilitato a farlo. Sarà sufficiente chiamare la sede della protezione civile al numero 0182 641700 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 elencare le proprie esigenze e attendere che i volontari consegnino sulla porta di casa quanto richiesto.

"E' un servizio che avevamo già fornito durante le fasi più aggressive della pandemia - spiega Giannotta - fortunatamente le condizioni oggi sono meno aggressive, ma il numero dei contagi e di persone in quarantena è davvero importante e abbiamo ritenuto di andare incontro alle famiglie affinché possano avere garantite cure e generi di sussistenza".