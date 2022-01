Albenga, sostituiti i contenitori di raccolta olio vegetale (FOTO)

Sono stati sostituiti i contenitori di raccolta olio vegetale sia nel centro città che nelle frazioni di Albenga.

L’assessore all'ambiente Giovanni Pollio specifica: "In collaborazione con SAT e l’ufficio ambiente del comune abbiamo deciso di sostituire tutti i contenitori di olio esausto ormai vetusti e sporchi. L’attenzione sulle tematiche ambientali e per la raccolta differenziata continua ad essere uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione".

"Rinnovo l’invito a tutti i cittadini ad effettuare la raccolta differenziata nella maniera corretta e non abbandonare in modo indiscriminato i rifiuti a terra - conclude - Con la collaborazione di tutti la nostra città potrà essere sempre più bella e pulita e potremo raggiungere importanti obiettivi per quel che riguarda la percentuale di differenziazione".

Grande attenzione anche alla cura e alla manutenzione del verde pubblico cittadino. Sulla base della programmazione effettuata il prossimo intervento sarà quello relativo alla potatura dei platani di viale Italia.