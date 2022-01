Carcare, oltre 600 nuovi libri per la biblioteca "Barrili"

Aria di rinnovamento alla biblioteca civica centro Studi “A.G. Barrili”, dove l'offerta del prestito librario per gli utenti si è ampliata con più di 600 volumi.

“Grazie al contributo del Ministero per i beni culturali abbiamo potuto rinnovare l'intera bibliografia dedicata al prestito librario” dice l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne.

“Sono stati acquistati circa 560 volumi, comprendenti libri per bambini e ragazzi, classici, narrativa e romanzi oltre ad una serie di testi scolastici, concordati con l'Istituto Comprensivo di Carcare, utili per le ricerche e lo studio degli alunni delle scuole carcaresi. Inoltre ringrazio di cuore la Mondadori nella persona del signor Chierici per aver donato alla nostra biblioteca una sessantina di libri, che sono andati ad arricchire le diverse proposte librarie già presenti".

"Crediamo che un’ampia offerta di generi letterari differenti, compresi titoli di ultima uscita, possa incentivare l'utenza ad usufruire del prestito librario ed alla frequentazione degli spazi accoglienti della biblioteca comunale, sempre a disposizione di quanti vogliano nutrire la propria mente" conclude l'assessore.