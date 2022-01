Savona, guida la moto senza avere la patente adatta: sospeso il documento e multato dalla polizia locale (FOTO)

Proseguono i controlli su strada della Polizia Locale di Savona.

Nella serata di ieri sono stati effettuati i posti di blocco nelle zone centrali della città e sul Lungomare Matteotti.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool: i conducenti sottoposti a controlli si sono, però, dimostrati consapevoli dei rischi di mettersi alla guida dopo aver bevuto: nessuno è infatti risultato positivo al test dell’etilometro.

Sono state invece contestate varie sanzioni per infrazioni al codice della strada. Un conducente è stato multato in quanto guidava un motociclo con patente diversa da quella prescritta: per lui è stata disposta la sospensione del documento di guida, mentre il proprietario del mezzo è stato sanzionato per incauto affidamento.

Una cinquantina invece le persone che sono state sottoposte a controlli. Un uomo che si dirigeva a piedi verso Albissola in chiaro stato di alterazione alcolica, è stata invece sanzionato per ubriachezza manifesta.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.