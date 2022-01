Nuovi autovelox sulle provinciali del Cadibona e del Melogno? Olivieri (Provincia): "Al momento nessuna intenzione di installarli"

"C'è nel piano la previsione, su indicazione della Prefettura e degli organi di polizia, di installazione di un ulteriore autovelox sulla Sp29 e sulla Sp490, ma non c'è nessuna intenzione di farlo in questo momento".

A comunicarlo è il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri smentendo di fatto così la possibilità che venissero installati due nuovi rilevatori di velocità nelle due arterie principali che collegano Savona ad Altare e Finale con l'entroterra.

Al momento sul provinciale del Cadibona ne sono presenti 3 attivi, a Maschio, Montemoro direzione Altare e nel viadotto Gazzana direzione Savona, e non sono mancate in più di un'occasione le polemiche. Due invece quelli posizionati sulla Sp42 a Cosseria direzione Cengio e Carcare, uno sulla Sp60 a Toirano e sulla Sp6 ad Albenga.

"Non c'è nessuna intenzione di installarli in questo momento, nessuna volontà, necessità e opportunità - prosegue Olivieri - Gli stessi sono stati inseriti nel bando per l'assegnazione della gestione dell'attività del servizio e sono previsti quindi nel piano nel caso in cui si dovesse procedere ad uno spostamento o rideterminazione, ma nessuna attivazione".

Il primo era previsto sulla Sp29 a Montemoro al km 146+200, direzione Savona e il secondo a Finale al km 42+500 direzione Colle del Melogno.