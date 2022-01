Savona, manutenzione del viadotto dell'A10 di via Fontanassa: senso unico alternato a febbraio

Senso unico alternato da lunedì 31 a lunedì 28 febbraio a Savona in via Fontanassa nel tratto del sottovia autostradale che porta all'intersezione con via alla Strà.

La polizia locale ha firmato un'ordinanza su richiesta della società che per conto di Autostrade per l'Italia effettuerà le operazione di manutenzione straordinaria della galleria sotto il tratto autostradale.

Sarà attivo quindi per un mese un impianto semaforico dalle ore 7 alle 18 nell'area in cui nel giugno dell'anno scorso erano caduti dei calcinacci che avevano ferito in maniera lieve un uomo che passava sotto il viadotto con il proprio cane.

Sul posto era intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale e il traffico lungo la via per un certo lasso di tempo era stato disposto a senso unico alternato. Per precauzione era stata transennata la zona oggetto del crollo ed erano successivamente intervenuti i tecnici di Autostrade che avevano svolto gli accertamenti del caso.