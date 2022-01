Finale, l'Anpi lancia un monito per la Giornata della Memoria: "Studiare e far nostri gli orrori del passato perché non si ripetano"

"Domani, giovedì 27 gennaio, si celebra la 'Giornata della Memoria', ricorrenza internazionale in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto. La nostra sezione vuole ricordare quello che è stato quel periodo tramite un prezioso insegnamento dato dalle parole di Liliana Segre: 'l’indifferenza è più colpevole della violenza stessa'".

Si apre così il comunicato dell'Anpi di Finale Ligure "Mirco Bruzzi" per ricordare l'importante ricorrenza fissata tra poche ore.

"Facciamo nostre queste parole e questo principio. Crediamo che incarnino perfettamente anche lo spirito della nostra Associazione. Coltivare la memoria è oggi più che mai l’unico antidoto che ci può aiutare a sconfiggere un mondo ancora pieno di ingiustizie e sofferenze - sottolineano dalla sezione finalese - Ci chiediamo sempre più spesso a cosa serve e quale dovrebbe essere il ruolo del ricordo. La memoria è necessaria per continuare a vivere in un paese democratico e civile".

"Non solo nella giornata di domani dovremmo ripercorrere gli orrori del passato. Studiarli, farli nostri e portare avanti le testimonianze di chi non c’è più e ha dovuto vivere sulla propria pelle e vedere con i propri occhi le atrocità che solo l’essere umano è in grado di compiere. Proteggere e custodire le testimonianze di coloro che possono ancora raccontarle" è il monito lanciato.

Domani alcuni esponenti della sezione parteciperanno alle iniziative organizzate dall’Anpi provinciale insieme ad altre organizzazioni che si svolgeranno nella città di Savona.

"Inoltre - ricordano in conclusione - ci prepariamo alla commemorazione che si terrà in data 2 febbraio per l'eccidio di Pian dei Corsi che ci vedrà coinvolti insieme alle ANPI di Calice Ligure e Feglino".