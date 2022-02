Sanità in crisi, Grande Liguria: "Speriamo che presa di coscienza della Lega sia reale e non un modo per regolare i conti interni"

"Leggiamo sui quotidiani che l'elezione del Capo dello Stato ha lasciato strascichi pesanti anche nella maggioranza che governa la Regione Liguria. Nelle dichiarazioni fatte in conferenza stampa dalla Lega scopriamo che tra i tanti motivi di frizione della maggioranza viene menzionata la gestione della sanità in Liguria" commenta in una nota il dipartimento sanità Grande Liguria.

"Benvenuti davvero. Sono mesi che tutti chiedono all'assessore, nonché governatore Giovanni Toti lumi in merito alle tante problematiche che la sanità ligure sta vivendo a causa di una gestione approssimativa. Le dichiarazioni di ieri della Lega confermano che il problema esiste ed ogni giorno che passa diventa più pressante".

"Le cose non si risolvono visitando croci e farmacie a cui va tutto il nostro rispetto, ma con progetti seri per rilanciare davvero una sanità che ha problemi enormi - concludono da Grande Liguria - Speriamo che questa presa di coscienza della Lega sulla situazione sanitaria sia reale e non un modo per regolare i conti interni".