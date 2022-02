"Vi renderemo la vita difficile", Italexit presenta una denuncia a Savona contro le parole ai novax del Sottosegretario Sileri (VIDEO)

Una denuncia ai carabinieri della stazione di Savona contro il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

A presentarla questa mattina sono stati i coordinatori regionali e provinciali di Italexit Fabio Montorro e Davide Quattrocchio dopo le dichiarazioni contro i novax dell'esponente del Movimento 5 Stelle e vice del Ministro Roberto Speranza.

"Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso". Questa la frase detta da Sileri, nel programma di La7 "Di martedì", all'ospite contrario alla vaccinazione e che ha creato particolare discussione non solo nel partito capitanato da Gianluigi Paragone ma anche all'interno dello M5S con una fronda capitanata dall'ex sindaco di Roma Virginia Raggi che ha chiesto le sue dimissioni.

"Sileri rappresenta un pubblico ufficiale e come tale ha responsabilità di quello che dice, è chiaro che non può essere utilizzato un certo tipo di comunicazione soprattutto usufruendo di mezzi come la televisione. Lo abbiamo denunciato per minacce, violenza privata e diffamazione come previsto dal codice penale con l'aggravante che è stata fatta con mezzi di comunicazione e da un pubblico ufficiale" spiega Montorro, coordinatore regionale Italexit Liguria.

"E' un medico ricercatore iscritto all'Ordine dei Medici e come tale ha la responsabilità di commentare ed operare in scienza e coscienza. Mi piacerebbe che l'Ordine richiamasse anche queste figure quando fanno queste affermazioni e non solo richiamare quei medici che hanno curato molte persone" continua Montorro.

Non solo un attacco nei confronti dell'esponente governativo ma anche una denuncia pilota per sensibilizzare il mondo della politica.

"Questo modus operandi che tutti gli appartenenti al Governo e tutte quelle figure famose schierate verso di loro e la comunicazione unilaterale pro vaccino possano sentirsi immuni da ogni legge e poter dire e fare tutto quello che vogliono, questo non può accadere. Importante che le figure politiche in carica debbano diminuire questo scalino che si è creato tra l'applicazione della legge al popolo e l'applicazione ai vip e ai politici, vedi Festival di Sanremo. Moltissimi milioni di italiani sono costretti a pagarsi un tampone e fare salti mortali per andare a lavorare, mentre questi signori che già guadagnano a sufficienza, possono andare a fare il loro Festival come positivi asintomatici, senza far vedere il green pass. In poche parole hanno detto 'noi facciamo il nostro Festival e lo facciamo come vogliamo'. Questo è inaccettabile e la politica se ne deve rendere conto" conclude l'esponente regionale Italexit.