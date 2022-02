Papa Francesco da Fabio Fazio scherza sulle sue origini liguri

“Quando ero piccolo - ha raccontato - avrei voluto fare il macellaio, perché quando andavo con la nonna o con la mamma a fare la spesa, avevo notato che metteva i soldi in una borsa. Così ho desiderato essere macellaio perché aveva tanti soldi. Questo si capisce dalla radice genovese, che ho dalla parte materna. I genovesi sono un po’ attaccati ai soldi. I piemontesi pure, ma dissimulano”.

José Bergoglio ha infatti anche origini liguri: la mamma Maria Regina Sivori era originaria di Santa Giulia, nell’entroterra di Lavagna, la nonna, Rosa Margherita Vassallo, era di Piana Crixia, in Val Bormida.

La famiglia Vassallo, in particolare Pietro, papà di Rosa Margherita, aveva contribuito all’ampliamento della chiesa della Madonna in località San Massimo, frazione del comune di Piana Crixia, avvenuto del 1877. Il campanile della chiesa, sconsacrata negli anni ’70, purtroppo è crollato nel 2019, a causa del maltempo e dello stato di abbandono in cui versava (LEGGI QUI).