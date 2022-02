Pietra Ligure, "Conoscere l’Alzheimer 2022": il 4 marzo il secondo appuntamento a cura di AFMAponentesavonese

L’Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l’intera famiglia; il caregiver (familiare che cura), oltre che vedere la vita del proprio caro disgregarsi a poco a poco, non sa come accudirlo al meglio. Per questo è importante aiutare i familiari a capire cosa succede al malato, il perché dei suoi comportamenti e reazioni; come prendersi cura dello stesso e garantirgli una qualità di vita dignitosa nonostante la malattia.