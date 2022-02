Tpl Linea, da lunedì 21 febbraio nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico

Nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico locale nel savonese da lunedì 21 febbraio.

Le modifiche sono state apportate in conseguenza della normativa sulla certificazione sanitaria, con l’obbligo vaccinale per gli over 50, e a causa della complessiva situazione sanitaria.

Resteranno interessate le linee 1 e 2, 2/, ma anche le linee 4,5, 6 e 6/, oltre alla linea 9 e 17. Ritorno alla normalità, rispetto all’ultimo aggiornamento, per la linea 7/ e la litoranea 40.

Ecco il nuovo prospetto di riferimento su orari e corse sospese, anche nelle giornate di sabato e nei festivi (clicca QUI).

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore, l’azienda di trasporto savonese prosegue nella ricognizione del proprio personale per verificare il corretto adempimento delle certificazioni indicate e obbligatorie, oltre al monitoraggio costante rispetto alla sicurezza sanitaria sui bus e sul complessivo servizio all’utenza.

“Il lieve miglioramento della situazione sanitaria legata alla pandemia che, purtroppo ha inciso sul servizio di trasporto, ci consente un ripristino di molte corse che erano state soppresse” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Per la prossima settimana sono previste ancora alcune limitazioni e cambiamenti, resi necessari in relazione alle certificazioni sanitarie richieste per il nostro personale, ma auspichiamo un progressivo ritorno alla piena normalità in tempi brevi”.

“TPL Linea prosegue la sua azione di controllo e verifica sul fronte della sicurezza sanitaria e per limitare al minimo i disagi all’utenza e ai viaggiatori”.

“Invitiamo a seguire gli ulteriori aggiornamenti di orario, corse e linee interessate, sul nostro sito internet e sui nostri canali social, oltre a rispettare rigorosamente le norme attualmente in vigore per usufruire del servizio di trasporto pubblico locale” concludono il presidente Sacone e il direttore Barusso.