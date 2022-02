Ospedale Albenga, il circolo Pd: "La destra del comprensorio cerca di fare retromarcia dopo avere avvalorato per 7 anni le scelte di Toti"

"Venerdì scorso Toti in collegamento remoto ha cercato di affossare le speranze di avere un Pronto Soccorso degli albenganesi e di tutto un vasto territorio. Noi lo diciamo ormai da anni, dopo sette anni di governo Toti tutta la sanità della provincia savonese ne esce particolarmente in difficoltà, e non per colpa del covid, non per colpa delle persone che lavorano e ci mettono il cuore, ma per colpa di una assenza di programmazione e di scelte scellerate, come il tentativo, ormai affossato, di privatizzare l’ospedale di Albenga. Noi ci siamo sempre opposti a queste scelte ed abbiamo negli anni mantenuto una posizione coerente e aperta a trovare soluzioni, ma con da sempre un punto fisso, l’ospedale deve restare pubblico e dotato di un pronto soccorso". Così, attraverso una nota stampa, il circolo Pd di Albenga.

"Oggi tutte le associazioni del territorio difendono strenuamente l’ospedale da questa nuova minaccia avanzata da Toti, ed anche molte forze politiche che hanno sostenuto ed aiutato Toti oggi lo attaccano - aggiungono dal circolo dem ingauno - I consiglieri regionali e chi, in questa e nella precedente tornata elettorale, si sono candidati e, in alcuni casi, eletti, quali referenti del territorio del ponente ligure, cosa si sentono di dire ai cittadini? Sapevano delle scelte di Toti in merito alle scelte sulla sanità del ponente e sono stati zitti pur di essere candidati? Oppure hanno dovuto pagare proprio il prezzo di tacere, svendendo l’ospedale, pur di assecondare una scelta che sapevano tale? Mai, Distilo e Ciangherotti parlino. Ma soprattutto da chi nel nostro territorio è stato eletto ed oggi governa in maggioranza insieme a Toti, pensiamo a Stefano Mai, non ci bastano solo parole; Ora devono dimostrare con atti se le promesse fatte a difesa dell’ospedale in campagna elettorale erano vere".

"Oggi chi dice 'sia chiaro che il pronto soccorso l’ha chiuso la sinistra 10 anni fa' fa un’osservazione completamente priva di ragione: la destra e Toti si sono candidati proprio contro le politiche di Burlando e della sinistra promettendo mari e monti, illudendo i cittadini che le scelte sarebbero cambiate. O erano bugie, oppure, al meglio, si trattava di incompetenza. Tra l’altro si fa riferimento ad un’epoca fa: oggi il PNRR e le risorse post covid, diversamente da allora, permettono importanti investimenti in materia di sanità e scelte diverse. Oggi il castello di carte è caduto e tutta la destra del comprensorio cerca in extremis di fare retromarcia e porsi a difesa del nostro ospedale, dopo avere avvalorato per 7 anni e due campagne elettorali le scelte di Toti sulla sanità, a partire dalla privatizzazione" concludono infine dal circolo Pd di Albenga.