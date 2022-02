Pronto soccorso di Albenga, Cambiamo: "A chiuderlo una giunta regionale Pd, per noi rimane strategico"

“Crediamo sia arrivato il momento di smetterla di fare polemica politica sulla pelle dei cittadini, a maggior ragione su un tema così importante come la sanità e le sue articolazioni territoriali, in particolare nel ponente della nostra Regione, con un doppiopesismo insopportabile”. Così i consiglieri della Lista Toti Liguria intervengono con particolare riferimento alle ultime polemiche intorno al pronto soccorso dell’ospedale di Albenga.

“Vorremmo ricordare che quel presidio non è stato chiuso da questa amministrazione regionale, in carica dal 2015 – precisano i consiglieri arancioni – La sua chiusura risale ad anni prima, quando a guidare la giunta regionale era il Partito Democratico, espressione di quello stesso sindaco che oggi chiama in piazza i cittadini, evidenziando una doppia morale che lo scredita politicamente e nelle motivazioni. Ricordiamo a tutti che l’ospedale di Albenga non solo è in piena attività e lo è rimasto durante l’emergenza pandemica, mantenendo livelli di produttività paragonabili a quelli del 2019, ma esce rinforzato con il potenziamento della chirurgia generale, della specialistica e della diagnostica, oltre che per l’aspetto ambulatoriale. Con i suoi 200 posti letto rimane quindi strategico nel sistema sanitario nazionale, e vedrà presto rafforzata la rete dei servizi territoriali”.

“Accanto a queste considerazioni – chiudono i consiglieri arancioni – bisogna ragionare anche numeri alla mano. L’ospedale di Albenga, sede del servizio di elisoccorso, è distante appena 12 chilometri da quello di Pietra Ligure, il tutto in un bacino territoriale che conta poco più di 100mila abitanti. Le risorse sono per definizione finite e lo stesso vale anche per il personale: la politica deve scegliere e portare un pronto soccorso ad Albenga significherebbe depotenziare quello del Santa Corona di Pietra Ligure. Al contrario, dobbiamo andare verso un sistema hub&spoke, con un pronto soccorso che sia in grado di garantire tutti i servizi necessari per salvare vite. E questo è il Santa Corona di Pietra Ligure. Per l’ospedale di Albenga, oltre a quanto già detto, l’obiettivo è anche quello di specializzare ad esempio il reparto di medicina interna verso la geriatria e garantire tutto il percorso dell’ortopedia in particolare nel percorso della protesica, con un reparto di riabilitazione post acuti, implementando notevolmente l’offerta attuale”.