ULF: "Pretendiamo dibattito e libertà di voto sui diritti fondamentali"

Lunedì 21 febbraio 2022, avvocati e cittadini aderenti ad ULF - Unione per le Libertà Fondamentali- hanno depositato presso la Prefettura di Savona un’istanza urgente con la quale si chiede fermamente che il Governo Italiano non ponga la questione di fiducia sulla legge di conversione del D.L. 1/2022 che introduce l’obbligo vaccinale generalizzato per gli over 50.

"L’eventuale apposizione della questione di fiducia sull’approvazione del citato disegno di legge impedirebbe, da un lato, la presentazione di emendamenti necessari al fine di adeguare le misure adottate dal D.L. 1/2022 all’attuale situazione epidemiologica e sanitaria, dall’altro, il pieno dibatto parlamentare, da intendersi inclusivo della facoltà emendativa" spiegano nella nota.

"L’apposizione della questione di fiducia al DdL 3434, secondo l’ULF, è palesemente inappropriata ed è un’evidente forzatura, in quanto legherebbe il destino del Governo ad una votazione inerente libertà fondamentali, da demandare piuttosto alla coscienza ed all’indipendenza dei singoli parlamentari - concludono - Trattasi, invero, di questioni attinenti la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dei cittadini che non possono assolutamente essere oggetto di contesa politica, né ricondotte alla dicotomia maggioranza – minoranza".

"Analoga iniziativa è stata intrapresa in altre 21 città d’Italia, mentre a Roma l’ULF chiederà ai deputati quel confronto ad oggi negato, ma raccomandato dal Consiglio d’Europa a tutela dei diritti umani".