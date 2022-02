Cairo, un alloggio per l'associazione "Raggio di Sole": ok della giunta comunale

La giunta comunale di Cairo Montenotte ha approvato l'indirizzo di concedere per un periodo di tre anni, rinnovabili, l'uso di un appartamento situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto all'associazione di volontariato "Raggio di Sole" nell'ambito dell'iniziativa "Dopo di noi".

Come spiega l'assessore ai Servizi Sociali Maurizio Briano, tale progetto è rivolto a quei disabili che, rimasti senza genitori o comunque senza persone di riferimento, devono comunque continuare la loro vita cavandosela da soli, o meglio, in autonomia, appunto avendo un’abitazione, ma potendo contestualmente contare sull’assistenza e il supporto del centro.

Il progetto si è già sviluppato con un primo appartamento in città, dove risiedono due utenti, al quale ora si aggiungerà questo secondo alloggio per altre due persone.

Il comune aveva recentemente ottenuto la disponibilità dell'appartamento nell'ambito dell'esecuzione di una convenzione urbanistica con la società che si sta occupando della ristrutturazione dell'immobile già sede della discoteca Fantasque, in via XXV Aprile.