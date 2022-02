Viabilità di Cadibona: petizione online per realizzare un by pass lungo la Sp 29

Una petizione per la realizzazione di un by pass lungo la Sp 29 in grado di migliorare la viabilità in località Cadibona. È quanto proposto al sindaco dii Quiliano da Nat Russo, ingegnere, docente, saggista, giornalista, attraverso la piattaforma Change.org.

"Cadibona (località nota a tutti perché è il luogo in cui terminano gli Appennini e cominciano le Alpi) è un borgo caratteristico a soli 10 minuti da Savona e dalla Riviera Ligure, che ha il suo nucleo storico costruito a cavallo della strada provinciale di cui, la chiesa dedicata a Sant'Anna è il punto di riferimento" spiega Russo.

"Tale parte del borgo è rimasto tale e quale a quello nato nel XVII /XVIII secolo quando si andava con il carro trainato da animali. Il grande transito del traffico ha contribuito a rendere la vita degli abitanti del 'borgo' difficile e molte case sono state abbandonate ed oggi risultano chiuse - prosegue - Il by pass proposto dal Geom. Procopio ed offerto gratuitamente al Comune è costituito da un tratto di strada di circa 250 ml, parte a cielo aperto e parte in galleria ed è finanziabile con il Recovery fund. Esso sposta il traffico della Sp 29, eliminando la necessità di percorrere tutte le curve all'interno del borgo, specialmente per i trattori a rimorchio che trasportano il carbone, e restituisce la vivibilità del borgo".