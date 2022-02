Trovano falsi documenti per l'espatrio destinati ad un 37enne ricercato da due anni: viene scovato ed arrestato

Era evaso dai domiciliari, ricercato da due anni, ed è stato rintracciato dalla squadra mobile della polizia di Savona grazie al rinvenimento di alcuni documenti contraffatti validi per l'espatrio contenuti in un plico destinato in un punto di smistamento posta che era stato aperto accidentalmente.

Protagonista un 37enne italiano, originario di un piccolo comune della provincia di Nuoro, che è stato arrestato per evasione e possesso di documenti falsi lo scorso sabato 19 febbraio dai poliziotti, in quanto era ricercato da due anni per detenzione di armi clandestine e materiale esplodente, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio che gli erano valsi una pena di 5 anni e quattro mesi.

Dai documenti che sono stati trovati era stato appurato che si trattava della persona ricercata e che si poteva trovare nella provincia di Savona.

Gli atti, tre carte d'identità e una tessera sanitaria, riportavano lo stesso nominativo ma con foto diverse e da una di esse è stato riconosciuto il trentenne. Da lì allora sono proprio partite le ricerche e sono stati effettuati accertamenti sulle sue relazioni, se avesse o meno legami di parentela o affinità nel savonese.

Sono stati così scoperti i luoghi nel quale potesse trovarsi, fino a quando sabato mattina è stato trovato in un'abitazione della Val Bormida in compagnia di una donna, 26 anni, anche lei originaria della provincia di Nuoro, arrestata per favoreggiamento. Il ricercato infatti era stato il suo primo fidanzato e si sono ritrovati in occasione della sua latitanza.

Nell'appartamento della donna sono stati trovati, a seguito di una perquisizione domiciliare, gli effetti personali dell'uomo, 1600 euro in contanti, capi d'abbigliamento firmati, carte di pagamento intestate a terze persone e due computer.

Il 36enne era già nota alle cronache locali perché nel 2018, in provincia di Nuoro, era stato trovato in possesso di armi clandestine, 1 kg e mezzo di polvere da dinamite, targhe provento di furti di alcuni autoveicoli, fascette da elettricista e 3 kg di marijuana.

Era stato così sottoposto agli arresti domiciliari dai quali era scappato nel 2020 e dopo essere stato rintracciato ora dovrà scontare la pena in carcere.

"Non è da escludere che i documenti falsi che erano destinati all'uomo potesse essere utili per agevolare la latitanza anche oltre il confine del territorio nazionale" ha spiegato il commissario capo, dirigente della squadra mobile della polizia di Savona, Vito Innamorato.

Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per risalire all'identità delle persone ritratte nelle altre foto trovate.