Il Trofeo Laigueglia si conferma un incredibile volano per l'economia turistica

Già domenica l’Aurelia e soprattutto la salita di Colla Micheri hanno visto la presenza di tanti ciclisti per la gioia degli sportivi, ma soprattutto di albergatori ed esercenti. E’ proprio il caso di dire che il Trofeo Laigueglia si è fatto in quattro, un grande evento che coinvolge tutti dalla domenica al mercoledì.

“Questo è uno dei tanti obiettivi che si prefigge l’Amministrazione comunale – spiegano gli Amministratori – le manifestazioni sportive non possono essere eventi fini a se stessi, ma devono integrarsi con la realtà turistica di Laigueglia, promuovendola in tutto il mondo, ma nel contempo veicolando persone in paese, in modo particolare nella stagione invernale. I ciclisti e gli appassionati di questo meraviglioso sport, sono certo torneranno durante l’estate per apprezzare le bellezze del nostro mare”.